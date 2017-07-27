Aziz Yıldırım yeni kampüs alanını gezdi

Fenerbahçe Üniversitesi'nin Silivri’de kurulacak kampüsünde incelemelerde bulunmak için bölgeye giden Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar'ı da makamında ziyaret etti.

Ziyarette Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Yönetim Kurulu Danışmanı Vedat Olcay, Fenerbahçe Üniversitesi Kurucu Rektörü Ali Rıza Büyükuslu ve Silivri Şube Başkanı Orhan Opçin de yer aldı. Ziyaret esnasında Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Fenerbahçe Üniversitesi'nin kurulacağı alanla ilgili bilgiler verdi ve üniversitenin Silivri için önemine değinerek Silivri halkının Fenerbahçe camiasını Silivri'de görmekten dolayı büyük memnuniyet duyacağını belirtti.

Ziyaretin ardından Fenerbahçe Üniversitesi'nin Silivri’de kurulacak kampüsüne giden Aziz Yıldırım ve Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Fenerbahçe Üniversitesi'nin Spor Bilimleri Fakültesi'ne tahsis edilen kampüs binalarında incelemeler yaptı. Yıldırım, üniversitenin kurulması planlanan araziler ve mevcut binaların içini gezdi.

Ayrıca kampüs içinde açılan Selimpaşa Üretici Kadınlar El Sanatları sergisini de ziyaret eden Yıldırım ve Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, sergi açanlarla tokalaştı ve kısa süreli sohbet gerçekleştirdi.

Ardından Aziz Yıldırım ve yöneticiler, Edirne'de yapılacak Edirne Fenerbahçe Evi'nin arsasını ziyaret etmek için Edirne'ye hareket etti.