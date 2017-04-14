Aziz Yıldırım'a küfreden taraftara 1 yıl men cezası !

Fenerbahçe, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Aziz Yıldırım'a küfreden taraftarların 1 yıl spor müsabakalarından men edildiğini duyurdu.

Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

"Abdi İpekçi Spor Salonu’nda 23 Mart 2017 tarihinde oynanan Anadolu Efes – Fenerbahçe Erkek Basketbol müsabakasında, organize bir şekilde tribünde yer aldığı görülen bir grup, Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım’a ağır hakaret ve küfür içeren tezahüratlarda bulunmuşlardır.

Hukuka ve ahlaka aykırı, süreklilik arz eden bu eylemler üzerine Başkanımız adına yapılan suç duyurusuna istinaden, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, grubun elebaşları ile bir kısım şüpheliler 1’er yıl süreyle spor müsabakalarını seyirden men cezası almışlardır. Konu ile ilgili şüpheliler hakkında soruşturma halen devam etmektedir."