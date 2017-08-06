Aziz Yıldırım'dan FETÖ patlaması

Antalya’da katıldığı Hedef 1 Milyon Üye Lansman Gecesi’nde gündeme dair açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) yüklendi. TFF’nin kendisini sorgulaması gerektiğini savunan Aziz Yıldırım “Artık yeter be! Ben hala cezalıyım adam mı öldürdük? Hayır. Fetöcülük mü yaptık? Hayır” dedi.

FETÖ tehlikesinin hala devam ettiğini söyleyen Aziz Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

“Fenerbahçe her zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında olmuştur. 3 Temmuz 2011’de bize ülkeden kaçacak diyenler, şu anda kaçtılar. Bir şey yapmışsanız, onun doğru olduğunu savunacaksınız. 15 Temmuz’da FETÖ tehlikesi tavan yapmıştır. Hala hücreleme sistemiyle çalışıyorlar.”

Milli Takım’ın başına Mircea Lucescu’nun getirilmesi hakkında da konuşan Aziz Yıldırım “Milli Takım’da Fatih Terim’i göndermişseniz, onun parasını ödeyeceksiniz. Yeni hoca hayırlı olsun. Koskoca 80 milyonluk ülkede Milli Takımı emanet edecek hoca bulamadık. İnsan üzülüyor” değerlendirmesinde bulundu.