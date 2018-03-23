  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Spor Medyası
  4. 23 Mart 2018 12:32

Aziz Yıldırım’dan Samandıra hamlesi !

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Samandıra'daki dev araziyi satın alacağı ve altyapının buraya taşınacağı iddia edildi.

Aziz Yıldırım’dan Samandıra hamlesi !
A+ A-

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Samandıra’daki dev araziyi satın alıyor. Böylece Sarı-Lacivertlilerde altyapı Samandıra’ya taşınacak.

Bu satın almadaki amaç ise tesisleri tek bir merkezde toplayarak koordinasyonlu bir şekilde çalışmak alt ve üst yapının bir arada olmasını sağlamak.

Aziz Yıldırım yıllardır üzerinde durduğu proje için son detaylar görüşülecek. Herhangi bir sorun çıkmaması halinde çalışmalar başlayacak.

Sarı-Lacivertli kulüp, daha önce de Tuzla ve Gebze’de arazi bakmıştı.

Milliyet

son dakika fenerbahçe haberleri , fenerbahçe , fenerbahçe haberleri , samandıra , aziz yıldırım
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM