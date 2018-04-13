Aziz Yıldırım’dan sürpriz kongre kararı !

Fenerbahçe’de 3 Haziran’da yapılacak Seçimli Olağan Kongre’nin yeri belli oldu. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kongrenin Ülker Stadı’nda yapılacağını açıkladı. Maltepe Titanik Otel’de kongre üyeleri ile buluşan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, burada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu kongreyi statta yapacağız. Böyle karar aldık. Bu da Fenerbahçe'nin bir ilki olacaktır. Bundan sonraki kongreler de statta yapılacaktır. Çünkü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yapılması çok zor… Oy kullanacak sayısı oldukça fazla…”

Yargıtay süreci ile ilgili bilgi veren Aziz Yıldırım “Yargıtay kararı sonuçlanmadı. Hala ne olacağını bilmiyoruz. Endişeliyiz… Rahat değilim… Bu dava bittiği anda hepimiz hukuk yönünden temize çıkmış olacağız. Maddi ve manevi kayıpların mücadelesi başlayacak” dedi.

Başkanlık yarışındaki rakibi Ali Koç hakkında da değerlendirmelerde bulunan Aziz Yıldırım şunları söyledi:

“Ali Bey iyi bir Fenerbahçelidir. Önemli olan 3 Temmuz’daki birlik ve beraberliğin sağlandığı bu camianın bölünmemesidir. Bölersek, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu ortadan kalkmış olur. Benim adıma, sosyal medyada veya başka bir yerde hiç kimse, kimseye, hiçbir adaya hakaret etmemelidir. Kabul etmiyorum! Aynı şekilde bana, arkadaşlarıma ve ailelerimize de yapılan hakaretleri kabul etmiyoruz. Biz siyaset yapmıyoruz, hiçbirimiz birbirimizi kırmayacağız. Saygı ve sevgi göstereceğiz.”