Aziz Yıldırım'dan Türkiye Kupası iddiası

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 1907 Okul 1907 Pota Projesi kapsamında Diyarbakır'da kurulan potaların açılış törenine katıldı.

"DİYARBAKIR'DA KUPAYI KAZANACAĞIZ"

Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübünün sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Soğanlı İlköğretim Okulu'nun bahçesine kurulan basketbol potalarının açılışı Aziz Yıldırım, kulüp yönetici ve idarecilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşma yapan Yıldırım, Diyarbakır'da 280 pota kuracaklarını belirterek, "Bir ay içerisinde 30 okulumuzda ihtiyacı gidermiş olacağız. Çocuklarımızı spor yönlendirmek ve kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için bu projeyi Türkiye çapında uygulamaya başladık. Bugüne kadar 500'den fazla okulda bu projeyi yerine getirdik. Diyarbakır benim memleketim. İnşallah bu kısa zamanda potaları yerine getiririz. İnşallah futbol takımımız kalan maçlarını kazanarak gelir, burada da Türkiye Kupası'nı kaldırırız." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE YARI FİNALDE AVATAJLI DURUMDA

Fenerbahçe, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'la 2-2 berabere kalarak avantajlı duruma geçti. Sarı-lacivertli ekip kendi sahasında final mücadelesi verecek.

Fenerbahçe finale çıkması durumunda Galatasaray-Akhisarspor eşleşmesinden tur atlayan takımla 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü Diyarbakır Yeni Stadyumu'nda şampiyonluk için karşı karşı gelecek.