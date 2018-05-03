Aziz Yıldırım'ın yeni projesi: Fenerbahçe modeli !

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, futbolu kalkındırmak için yeni hamleler yapıyor… Sarı-Lacivertli kulübe yeni bir futbol modeli getireceklerini belirten Yıldırım, bu konuda da dünyanın önde gelen isimlerinden biriyle anlaştıklarını söyledi. Yıldırım, “Futbolun kalkınması projemizle ilgili olarak, Avrupa'nın önemli bir ismi ile anlaştık. Kendisi Dünya Kupası için Rusya'ya gidiyor. Dünyada bu konunun denenmiş ve başarıya ulaşmış modelinin yaratıcısı ve uygulayıcısı” dedi.

TFF’NİN YAPMASI LAZIMDI

YILDIRIM şöyle devam etti: “Dünya çapında bir otorite. Kendisinin ismini Dünya Kupası'nın ardından duyuracağız. Bu proje, Türk Futbolu için örnek teşkil edecek. Bu projeyi TFF'nin yapması lazımdı. Biz, bütün ülke çapında ‘Fenerbahçe Modeli’ olarak bir kalkınma projesi hedefiyle projeye başlıyoruz. Fenerbahçe Türkiye'nin kendisidir. İçimizde her kesimden insan var. Bunu birlik ve beraberlik içinde kalarak bozmamamız lazım. Türkiye Cumhuriyeti var oldukça Fenerbahçe de var olacak.”

MADDİ KAYIPLARI GERİ ALACAĞIZ

SARI-LACİVERTLİ kulübü 2007-2008 sezonundaki seviyesine yeniden çıkartmak istediğini vurgulayan Yıldırım, “Davamızın ilerleyen sürecini takip etmemiz gerekmesinin yanı sıra 2007-2008'deki gibi sportif anlamda başarılı olan Fenerbahçe’mizi yeniden o seviyelere çekerek bırakacağım. Benim 20 yıllık başkanlığım, aileme bırakacağım en büyük mirastır. İnanıyorum, haklı olan davamızda, maddi kayıplarımızın hepsini geri alacağız. Fenerbahçe Atatürk'ün Kulübü'dür” şeklinde konuştu.