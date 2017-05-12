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  4. 12 Mayıs 2017 19:12

Babasının çıkardığı krizi Cenk Tosun bitirdi

Cenk Tosun'un babası Şenol Tosun'un açıklamalarından sonra araları açılan Cenk Tosun, Talisca ve Quaresma arasında buzlar eridi.

Babasının çıkardığı krizi Cenk Tosun bitirdi
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Cenk Tosun'un babası Şenol Tosun'un; "Talisca ve Quaresma oğluma pas vermiyor" açıklamasının ardından siyah-beyazlı ekipte ipler gerilmişti ancak Cenk Tosun devreye girdi ve olayı çözdü.

Sabah'ta yer alan habere göre Cenk, hem Talisca'yla hem de Quaresma'yla görüşerek olayı tatlıya bağladı.

CENK DEVREYE GİRDİ

"Sizler benim arkadaşımsınız ve bu takımın önemli bir parçasısınız. Hepimiz, Beşiktaş'ın başarısı için mücadele ediyoruz. Benim sizinle bir sorunum yok. Lütfen kırılmayın." diyen golcü futbolcu Cenk, arkadaşlarının gönlünü aldı.

Bu sözler karşısında hem Talisca hem de Quaresma'nın Cenk'e aynı olgunlukla cevap verdiği belirtildi.

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