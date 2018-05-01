Babel ayrılıyor mu ? Dikkat çeken paylaşım...

Olaylı Fenerbahçe maçının ardından Galatasaray'a kaybedilen 3 puan, Caner Erkin'den sonra Negredo ve Pepe'nin de sakatlanarak sezonu kapatmış olmaları siyah beyazlılar da moral bozukluğuna neden oldu.

BABEL ŞAŞIRTTI

Bu moral bozukluğunun üzerine siyah beyazlı takımın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel'in de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı.

Babel, Instagram'daki hikayesinde selam veren adam görselini paylaşınca sosyal medyada 'Babel Beşiktaş'tan ayrılıyor' dedikoduları yayıldı.