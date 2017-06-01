Bakambu'dan Enes Ünal'a hoşgeldin mesajı

Manchester City'den Villarreal'e 14 milyon euro karşılığında transfer olan Enes Ünal, İspanyol kulüpte forma giyen 2. Bursasporlu futbolcu oldu.

Daha önce 2014/2015 sezonunda yeşil-beyazlı ekipte forma giyen Cedric Bakambu ve Enes Ünal, önümüzdeki sezon Villarreal formasını terletecekler.

Bakambu, Enes Ünal'ın için sosyal medya hesabından hoşgeldin mesajı paylaştı.

Demokratik Kongolu forvet mesajında: "Bir timsah daha! Villareal'e hoşgeldin kardeşim"

Enes Ünal 2013/2014 ve 2014/2015 sezonlarında yeşil.beyazlı formayı giymiş ve hücum yollarında Cedric Bakambu ile oynama fırsatı yakalamıştı.