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  4. 01 Haziran 2017 21:21

Bakambu'dan Enes Ünal'a hoşgeldin mesajı

Bursaspor'dan takım arkadaşı olan Bakambu ile Enes Ünal, İspanyol takımı Villarreal'de buluştu. Bakambu sosyal medya hesabından Enes Ünal için hoşgeldin mesajı paylaştı.

Bakambu'dan Enes Ünal'a hoşgeldin mesajı
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Manchester City'den Villarreal'e 14 milyon euro karşılığında transfer olan Enes Ünal, İspanyol kulüpte forma giyen 2. Bursasporlu futbolcu oldu.

Daha önce 2014/2015 sezonunda yeşil-beyazlı ekipte forma giyen Cedric Bakambu ve Enes Ünal, önümüzdeki sezon Villarreal formasını terletecekler.

Bakambu, Enes Ünal'ın için sosyal medya hesabından hoşgeldin mesajı paylaştı.

Demokratik Kongolu forvet mesajında: "Bir timsah daha! Villareal'e hoşgeldin kardeşim" 

Enes Ünal 2013/2014 ve 2014/2015 sezonlarında yeşil.beyazlı formayı giymiş ve hücum yollarında Cedric Bakambu ile oynama fırsatı yakalamıştı.

NTVSpor

villarreal , bakambu , enes ünal