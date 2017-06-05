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  4. 05 Haziran 2017 22:32

Bakan Çağatay Kılıç'tan Göztepe'ye mesaj

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Süper Lig'e yükselen Göztepe'yi tebrik etti.

Bakan Çağatay Kılıç'tan Göztepe'ye mesaj
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Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Göztepe için bir tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kılıç'ın, tebrik mesajında şu ifadeler yer aldı:

"TFF 1. Lig 2016-2017 sezonunda gösterdiği başarılı performansın ardından Play-Off Finali’ni kazanarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen Göztepe’yi kutluyorum. 14 yıl aranın ardından Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Göztepe’nin bu başarısında emeği geçen futbolcuları, teknik ekibi, yönetimi ve sarı-kırmızılı camiayı tebrik ediyorum. İzmir’in yeniden Süper Lig’de bir takımla temsil edilecek olması da bizleri ayrıca mutlu etti. Göztepe’ye, yeni sezonda mücadele edecekleri Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum."

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