Bakan Çağatay Kılıç'tan Göztepe'ye mesaj

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Göztepe için bir tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kılıç'ın, tebrik mesajında şu ifadeler yer aldı:

"TFF 1. Lig 2016-2017 sezonunda gösterdiği başarılı performansın ardından Play-Off Finali’ni kazanarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen Göztepe’yi kutluyorum. 14 yıl aranın ardından Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Göztepe’nin bu başarısında emeği geçen futbolcuları, teknik ekibi, yönetimi ve sarı-kırmızılı camiayı tebrik ediyorum. İzmir’in yeniden Süper Lig’de bir takımla temsil edilecek olması da bizleri ayrıca mutlu etti. Göztepe’ye, yeni sezonda mücadele edecekleri Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum."