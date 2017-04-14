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  1. 14 Nisan 2017 21:36

Bakan Kılıç'tan Fenerbahçe'ye tebrik

Fenerbahçe kadın basketbol takımı, FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Rus ekibi UMMC Ekaterinburg'u 70-61 yenerek adını finale yazdırdı.

Bakan Kılıç'tan Fenerbahçe'ye tebrik
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Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Rusya'nın UMMC Ekaterinburg ekibini 70-61 yenerek finale yükselen Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Kılıç, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı: "FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Rus ekibi UMMC Ekaterinburg'u 70-61 yenerek finale yükselen Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nı kutluyorum. Finale kalarak şimdiden büyük bir başarıya imza atan Fenerbahçe Tadın Basketbol Takımı'nda bu başarıda emeği geçen oyuncuları, teknik kadroyu, yöneticileri ve sarı-lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Final karşılaşmasında da temsilcimize başarılar diliyorum."

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