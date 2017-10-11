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  4. 11 Ekim 2017 12:40

Bakanlık devreye girdi ! 2 ABD'liye vize !

Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Türkiye arasında yaşanna vize krizi sebebiyle Türkiye'ye giriş yapamayan iki Amerikalı basketbolcuya vize verildiğini açıkladı.

Bakanlık devreye girdi ! 2 ABD'liye vize !
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Maç öncesi Rus basınına konuşan Nadejda Orenburg basketbol kulübünün Başkanı Oleg Hramkin ABD vatandaşı olan 2 basketbolcunun, Türkiye'ye girişinin yasaklandığı iddia etmişti. Hramkin, “Türk yetkililer ABD’li Emma Cannon ile Brionne Jones’un girişini yasakladı. Resmi sebep Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde ani bozulma. Kulüp iki kilit oyuncusu olmadan sezona başlayacak” ifadelerini kullanmıştı.

DIŞİŞLERİ DEVREYE GİRDİ

Ancak Dışişleri Bakanlığı'nın duruma müdahale ettiği belirtilirken, yapılan açıklamada ABD'li sporculara vize verildiği açıklandı. 

Dışişleri Bakanlığı sporcuların bugün geleceğini kaydetti.

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