Banvit oyuncuları öğrencilerle buluştu

Banvit ligde cuma günü oynayacağı Halk Enerji Ted Ankara Koleji ile önümüzdeki hafta FIBA Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı Final Four karşılaşmaları öncesinde Bandırma’da özel bir okulun öğrencileri ile bir araya geldi.

Öğleden sonra gerçekleşen etkinliğe Banvit Genel Menajeri Turgay Zeytingöz, Banvit Baş Antrenörü Sasa Filipovski, oyuncular Jordan Theodore, Edo Muric, Damian Kulig, Jeremy Chappell ve Furkan Korkmaz katıldı.Konferans salonunda yoğun bir ilgi ile karşılaşan Banvit Basketbol Kulübü teknik heyet ve oyuncuları düzenlenen panelde öğrencilerin sorularını yanıtladı. Öğrencilerin basketbol ve oyuncuların günlük yaşantıları ile ilgili sorular sorduğu panel oldukça keyifli anlara sahne oldu.

Renkli anlara sahne olan panel fotoğraf çekimleri ile son bulurken öğrenciler özel olarak hazırlanan çiçekleri oyuncu ve teknik ekibe takdim etti. Daha sonrasında okul öğretmenlerine Banvit Baş Antrenörü Sasa Filipovski kulüp adına forma hediye etti.

Son olarak düzenlenen panelin ardından oyuncular ve teknik ekip okulun 1. ve 2. sınıf öğrencilerini derslerinde ziyaret ederek onlara küçük bir sürpriz yaptı. Oldukça şaşıran ve aynı zamanda sevinen öğrenciler oyuncularla birlikte fotoğraf çektirirken, ziyaret bu sürpriz ile son buldu.