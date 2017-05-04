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  4. 04 Mayıs 2017 22:12

Barcelona'dan skandal harita sonrası özür !

Barcelona'nın resmi televizyon kanalı Barça TV'nin yayınladığı skandal Türkiye haritası sonrası Kulüp televizyonundan özür mesajı geldi.

Barcelona'dan skandal harita sonrası özür !
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Barça TV'nin yayınladığı bir programda; Hatay, Güneydoğu Anadolu ve İstanbul'un Avrupa yakasının yer almadığı Türkiye haritasını ekrana koyması, Türk takipçilerden büyük tepki aldı.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından, Barcelona Kulübüne ve milli futbolcu Arda Turan'ı mesaj yağmuruna tutan sosyal medya kullanıcıları hatanın düzeltilmesi için uyarılarda bulundu.

BARCELONA TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEDİ

Barça TV'nin resmi twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Barça TV olarak eski bir programda yayınlanan bir grafikte yapılmış teknik bir hatadan dolayı Türkiye'den ve taraftarımızdan özür dileriz."

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