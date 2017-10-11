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  4. 11 Ekim 2017 12:08

Barcelona’nın eski yıldızı horoz dövüşünden gözaltında !

Kariyerinde Barcelona, Sporting Lizbon ve Middlesbrough formaları giyen Fabio Rochembach, ülkesi Brezilya'da horoz dövüşlerine karşı düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Barcelona’nın eski yıldızı horoz dövüşünden gözaltında !
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Middlesbrough ve Barcelona’nın eski yıldız oyuncusu Fabio Rochemback, Brezilya’da yasa dışı horoz dövüşlerine karşı düzenlenen bir operasyon sonucunda gözaltına alındı.

Polis baskında 89 horoza, 30 bin Euro civarında nakit paraya, bir pompalı tüfeğe ve uyuşturucu maddelere el koydu. Polis, horoz dövüşlerinin gerçekleştirildiği ringde 147 kişinin bulunduğunu belirtirken bunlardan Rochemback’ın da aralarında yer aldığı 57’si gözaltına alındı.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre bir polis memuru gözaltına alınan şahısların hepsinin suç üstü yakalandığını ifade etti. İllegal horoz dövüştürmenin; dövüşlere bahis yaparak ve/veya izleyerek katılmanın cezası 3 ayla 5 yıl arasında değişiyor.  

2011’de Brezilya’da çiftliğine düzenlenen baskında dövüş horozlarına el koyulan Rochemback, 2001-2003 yılları arasında iki sezon Barcelona forması giymiş, ilk iki sezonu Barcelona’dan kiralık olmak üzere 2003-2005 yılları arasında Sporting Lizbon ve 2005-2008 yılları arasında Middlesbrough forması giymişti.

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