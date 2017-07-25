Başakşehir Gökhan İnler’i unuttu !

Spor Toto Süper Lig ekibi İstanbul Başakşehir’in resmi Twitter hesabı, yeni sezon forma numaralarını açıklarken Gökhan İnler’i unuttu.
Başakşehir, geçen sezon Beşiktaş forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusunu transfer döneminde kadrosuna katarak orta sahaya önemli bir takviye yaptı.
Yeni sezonda yeni transferlerle beraber bütün futbolcuların giyeceği forma numaraları açıklanırken yayınlanan görselde Gökhan İnler’in yer almadığı görüldü.
Yapılan hata kısa sürede fark edildikten sonra paylaşımı silen Başakşehir, ardından Gökhan İnler’in de yer aldığı görseli paylaştı.
Başarılı futbolcu Gökhan İnler, yeni sezonda “88” numaralı formayı giyecek.
Futbolcularımızın yeni sezondaki forma numaraları belli oldu. #ibfk 🔶️🔷️ pic.twitter.com/N8nf5xiTag— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 25 Temmuz 2017