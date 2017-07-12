Başakşehir'den flaş Cengiz Ünder açıklaması !

Medipol Başakşehir’de gündem Cengiz Ünder’in transferi. Turuncu-lacivertli takım, genç oyuncuyu transfer etmek isteyen birçok dünya devinden transfer teklifleri alıyor. Geçtiğimiz haftalarda Manchester City yetkilileriyle Cengiz’in transferi için görüşen ancak bir anlaşmaya varamayan Başakşehir’in kapısını bu kez de İtalyan ekibi Roma çaldı.

19 yaşındaki futbolcunun transferi hakkında İHA’ya açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Saral, “Manchester City ve Roma hemen hemen aynı teklifi verdiler. Ama biz oyuncunun Roma’ya gitmesinden yanayız. Çünkü City, Cengiz’i satın aldıktan sonra Freiburg’a kiralamayı düşünüyor. Roma ise direkt ilk 11’de oynatabileceğini söylüyor. Oyuncunun kariyerini de düşünmek zorundayız. Tabii Roma’yı tercih etmemizdeki bir başka neden de Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak olması. Bu aşamada Cengiz’in de fikirleri önemli. Belki kendisi Manchester City’e gitmek ister. Bugün transferin netleşeceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.