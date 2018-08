Başakşehir'den rakibine mesaj

UEFA Avrupa Ligi’nde Medipl Başakşehir’in rakibi Burnley oldu. UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Burnley, Aberdeen’i konuk etti. 1-1 biten maçın rövaşında norman süre 1-1 sona erdi. Uzatmada Burnley bulduğu gollerle İskoç temsilcisi Aberdeen’i 3-1 mağlup etti ve temsilcimiz Medipol Başakşehir’in rakibi oldu.

Burnley’nin Aberdeen karşısındaki gollerini 6. dakikada Chris Wood, 101. dakikada Jack Cork ve 109. dakikada penaltıdan Ashley Barnes kaydetti. Aberdeen’in tek golünü ise 27. dakikada Lewis Ferguson attı.

Maçın ardından rakibinin belli olmasıyla Medipol Başakşehir, resmi Twitter hesabından Burnley’ye bir mesaj gönderdi. Kısa sürede binlerce kez beğenilen paylaşımda, “Tebrikler. Şimdi sizi dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul’da bekliyoruz. Herhangi bir sorununuz olursa lütfen bize sormaktan çekinmeyin. Başakşehir personeli size yardımcı olmaya hazır” ifadelerine yer verildi.

Congratulations! 👏 Now we’re waiting you in Istanbul, one of the most beautiful city in the world. 🇹🇷 If you have any questions, please don’t hesitate to ask us, Başakşehir staff is ready to help you! 🦉@BurnleyOfficial