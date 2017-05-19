Başakşehir’in Fenerbahçe mesajı sosyal medyayı salladı

Sosyal medyadan gönderdiği mesajlarla kısa zamanda fenomen haline gelen Başakşehir Kulübü, Fenerbahçe mesajı ile de ilgi çekti. Sarı-lacivertli takıma Euroleague serüveninde destek verdiğini açıklayan kulüp, “Başakşehir taraftarlarının tamamı (300) bu akşam yanında – Yenilemezsin” mesajını yolladı.
Başakşehir sosyal medya hesabından verilen bu mesaj kısa zamanda büyük ilgi gördü.
Başakşehir taraftarlarının tamamı (300) bu akşam yanında - Yenilemezsin @Fenerbahce 👉 #Fener4Glory #F4Glory— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 19 Mayıs 2017