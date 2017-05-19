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  4. 19 Mayıs 2017 23:04

Başakşehir’in Fenerbahçe mesajı sosyal medyayı salladı

Başakşehir sosyal medya hesabından verilen Fenerbahçe mesajı, Twitter'da ses getirdi.

Başakşehir’in Fenerbahçe mesajı sosyal medyayı salladı
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Sosyal medyadan gönderdiği mesajlarla kısa zamanda fenomen haline gelen Başakşehir Kulübü, Fenerbahçe mesajı ile de ilgi çekti. Sarı-lacivertli takıma Euroleague serüveninde destek verdiğini açıklayan kulüp, “Başakşehir taraftarlarının tamamı (300) bu akşam yanında – Yenilemezsin” mesajını yolladı.

Başakşehir sosyal medya hesabından verilen bu mesaj kısa zamanda büyük ilgi gördü.

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