Başakşehir’in Fenerbahçe mesajı sosyal medyayı salladı

Sosyal medyadan gönderdiği mesajlarla kısa zamanda fenomen haline gelen Başakşehir Kulübü, Fenerbahçe mesajı ile de ilgi çekti. Sarı-lacivertli takıma Euroleague serüveninde destek verdiğini açıklayan kulüp, “Başakşehir taraftarlarının tamamı (300) bu akşam yanında – Yenilemezsin” mesajını yolladı.

Başakşehir sosyal medya hesabından verilen bu mesaj kısa zamanda büyük ilgi gördü.