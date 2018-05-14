Bayan muhabire canlı yayında çirkin taciz !

Meksika’nın Guadalajara Stadyumu’nun önünde yayın yapmaya çalışan kadın muhabir Maria Fernanda Mora, çirkin bir taciz olayının ortasında kaldı. Stadyum önünde anons çekmeye çalışan FOX Sports muhabiri Maria Fernanda Mora’nın arkasında Chivas Guadalajara taraftarları toplanmaya başladı. Maria Fernanda Mora’ya gittikçe yaklaşan taraftarlar, bir süre sonra tacize başladılar.

Olayın önce kalabalığın birbirini itmesi sonucu yaşandığını düşünen Maria Fernanda Mora, tacizlerin artması sonucu rahatsız olmaya başladı. En sonunda bir taraftarın kendisini elle taciz etmesine dayanamayan Maria Fernanda Mora, durumun sandığı gibi olmadığını anladı. Oldukça sinirlenen Maria Fernanda Mora, kendisine elle tacizde bulunan taraftara dönerek mikrofonu ile saldırdı. Maria Fernanda Mora’yı elle taciz eden taraftar ise sanki olanlardan haberi yokmuş gibi davranarak canlı yayında gerçekleşen olayda rezil olmaktan kurtulmaya çalıştı.

‘Benim yaşadığım olayın tek farkı…’

Kameraların önünde ve canlı yayında gerçekleşen olay sonrası konu ile ilgili açıklama yapan Maria Fernanda Mora “Benim başıma gelenler, her gün binlerce kadının başına geliyor. Benim yaşadığım olayın tek farkı canlı yayında gerçekleşmesi ve milyonlarca insanın olayı seyretmesi… Ben de bu çirkin saldırıya sessiz kalmamaya ve kendimi savunmaya karar verdim. Kadına taciz olayı dünyada artık gerçekten bir virüse dönüştü” dedi.

O anda yaşadıklarını da anlatan Maria Fernanda Mora, şu ifadeleri kullandı:

“Gerçekten önce olayın birbirini iten taraftarlar nedeniyle yaşandığını sandım. İşimi yapmaya devam ettim. Ancak arkamdaki taraftarın tacizleri bir türlü son bulmadı. En sonunda elleri ile kalçamı avuçlayınca olayın yanlışlıktan çok bir taciz olayı olduğunu fark ettim. Bu nedenle de artık işimi yapmaktan çok kendimi savunmaya odaklandım. Taraftara dönerek mikrofonum ile kendisine vurdum. Herkesin canlı yayında izlediği bu olay sonrası bana destek mesajları geleceğini düşünmüştüm. Ancak ne yazık ki ahlaksız mesajlar almaya başladım. Gerçekten anlam veremiyorum.”