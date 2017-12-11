Bayern Münih’ten Beşiktaş’a gönderme

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz Beşiktaş Alman devi Bayern Münih ile eşleşti.

Kura çekiminin hemen ardından eşleşmenin belli olmasıyla Bayern Münih twitter hesabından Beşiktaş’a peş peşe gönderme yaptı.

‘Beşiktaş için geliyoruz’ videosu paylaşan panzerler Beşiktaş’ın yaz transfer döneminde dünyaca ünlü olan ‘Come to Beşiktaş’ akımına göndermede bulundu. Türkçe olarak ‘merhaba’ yazan Bayern Münih’in bu paylaşımları sosyal medyaya damga vurdu.

Bayern’in bu göndermelerinin ardından Beşiktaş’ın cevabı da gecikmedi. Siyah-beyazlılar ise Bayern’e “Bizi Werner’e sor” şeklinde yanıt verdi. Hatırlanacağı üzere Beşiktaş’ın RB Leipzig’i konuk ettiği maçta Vodafone Park’taki yüksek sesten etkilenen Alman golcü Timo Werner oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.