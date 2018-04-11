Beki ve Inter arasında beyaz eşya anlaşması

Barcelona ile yaptığı sponsorluklarla dünya spor camiasının dikkatini çeken Beko, büyük ses getirecek bir başka işbirliğine daha hazırlanıyor. Ancak bu kez forma sponsorluğu değil, ürünle ilgili. Koç Grubu’nun beyaz eşya ve teknolojik ürünlerde en önemli markası Beko, İtalyan futbol devi Inter Milan’a özel ürün üretecek.



Bir anlamda Beko, Inter markalı buzdolabı, çamaşır makinası, fırın ve bulaşık makinası imal edecek. Ancak Beko logosunun olup olmayacağı veya ürünlerin neresinde yer alacağına yönelik bir bilgi yok.



Inter markalı ürünler ilk önce Çin’de satılacak. Beko’nun bu projedeki işbirliği yaptığı şirket ise Çin’in en büyük teknoloji şirketlerinden Suning.



INTER’E 700 MİLYON EURO ÖDEDİ



Bilindiği üzere, 2016’da İtalyan Serie A takımlarından Inter Milan'ın yüzde 68.55 hissesi Çinli Suning Grubu'na satılmıştı. Çinli şirket, İtalyan kulübüne aldığı hisse için yaklaşık 270 milyon euro ödeme yapmış, kulübün borçlarını da kapatmayı taahhüt etmişti. Böylece satış anlaşmasının toplam değeri 700 milyon euroya ulaşmıştı.



Inter Milan’ın diğer ortağı Endonezyalı Erick Thohir'in ise kulüpte yaklaşık yüzde 31 hissesi var. Yüzde 19’u Çinli ticaret devi Alibaba’ya ait olan Suning’in marka değeri 14.8 milyar dolar. 32 bin çalışanı bulunan Suning, Forbes’un açıkladığı listeye göre dünyanın 394’üncü büyük şirketi. Şirketin satışları 23 milyar dolar. Hatırlanacağı üzere Beko, Barcelona Futbol Kulübü (FCB) ile 2014 yılından beri yürüttüğü sponsorluğu şubat ayında 3 yıl daha uzatmıştı.