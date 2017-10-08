Alex'ten Fenerbahçelileri çıldırtan sözler
Milli Takım sil baştan !
Atletico Madrid'den Talisca'ya kanca
Beşiktaşlı futbolculardan Fikret Orman’a söz
Beşiktaşlı futbolculardan Fikret Orman’a söz
Serdar Taşçı'da mutlu son !
Serdar Taşçı'da mutlu son !
BeIN Sports'tan transfer ! Güzel spiker...
BeIN Sports'tan transfer ! Güzel spiker...
Fenerbahçeli taraftarlardan protesto !
Fenerbahçeli taraftarlardan protesto !
Hırvatistan’da şok ayrılık ! Son maç öncesi...
Hırvatistan’da şok ayrılık ! Son maç öncesi...
TFF Eskişehirli taraftarlara teşekkür etti
TFF Eskişehirli taraftarlara teşekkür etti
Teniste bir numara Halep !
Teniste bir numara Halep !
Yılmaz Vural'a teklif var !
Yılmaz Vural'a teklif var !
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Spor Medyası
  4. 08 Ekim 2017 11:03

Belhanda: Türkiye’de futbol kutsallaşmış

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Belhanda, Türkiye'deki futbolu anlatırken, Müslüman futbolcuların çok rahat yaşadığını dile getirdi.

Belhanda: Türkiye’de futbol kutsallaşmış
A+ A-

Ünlü Fransız L'Equipe gazetesinin aylık dergisi L'Equipe Le Magasine, Süper Lig'e 15 sayfa ayırdı.

Kapakta G.Saray'ın yıldızları Feghouli, Gomis ve Belhanda'nın fotoğrafını kullanan dergi, bu sezon 15 Fransız futbolcunun Türkiye'de oynadığını yazdı. Bu ilgiyi ‘Fransız futbol okullarının' kalitesine bağlayan L'Equipe, yüksek maaşlar ve düşük verginin de Türkiye tercihinde etkili olduğunu vurguladı.

“GALATASARAY’DA BOYUT DEĞİŞTİRDİM”

Kapağında Galatasaray için, ‘Süper kaynamış ekip' manşetini atan dergiye konuşan Belhanda ise ise çarpıcı ifadeler kullandı. Cimbom'un Faslı oyuncusu “Herhangi bir kulüple değil, Türkiye'nin en çok kupasına sahip kulübüyle anlaştım. Şampiyonlar Ligi'nde iddiası olan bir takım. İnsani boyutlarda olan Montpellier ve Nice'ten sonra bir başka boyutta, dev bir boyutta olan Galatasaray'a geldim” dedi.

“TÜRKİYE’DE FUTBOL KUTSAL OLAYMIŞ”

Belhanda, “Arkadaşlarıma sorular sordum. Bana Türkiye'nin, İstanbul'un, buradaki futbol aşkının büyüklüğünden bahsettiler. Geldiğimde daha havalimanında doğru bir seçim yaptığımı anladım. Sahamızda yaptığımız maçlarda seyirci sayısı 50 bin oluyor. 2-0 kazandığımız maçlarda bile seyirci peşini bırakmıyor. Türkiye'de futbol kutsallaşmış. Özel hayatın yok. Müslüman futbolcular burada çok rahat” diye konuştu.

Skor

belhanda , galatasaray , son dakika galatasaray haberleri , galatasaray haberleri
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM