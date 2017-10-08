Belhanda: Türkiye’de futbol kutsallaşmış

Ünlü Fransız L'Equipe gazetesinin aylık dergisi L'Equipe Le Magasine, Süper Lig'e 15 sayfa ayırdı.

Kapakta G.Saray'ın yıldızları Feghouli, Gomis ve Belhanda'nın fotoğrafını kullanan dergi, bu sezon 15 Fransız futbolcunun Türkiye'de oynadığını yazdı. Bu ilgiyi ‘Fransız futbol okullarının' kalitesine bağlayan L'Equipe, yüksek maaşlar ve düşük verginin de Türkiye tercihinde etkili olduğunu vurguladı.

“GALATASARAY’DA BOYUT DEĞİŞTİRDİM”

Kapağında Galatasaray için, ‘Süper kaynamış ekip' manşetini atan dergiye konuşan Belhanda ise ise çarpıcı ifadeler kullandı. Cimbom'un Faslı oyuncusu “Herhangi bir kulüple değil, Türkiye'nin en çok kupasına sahip kulübüyle anlaştım. Şampiyonlar Ligi'nde iddiası olan bir takım. İnsani boyutlarda olan Montpellier ve Nice'ten sonra bir başka boyutta, dev bir boyutta olan Galatasaray'a geldim” dedi.

“TÜRKİYE’DE FUTBOL KUTSAL OLAYMIŞ”

Belhanda, “Arkadaşlarıma sorular sordum. Bana Türkiye'nin, İstanbul'un, buradaki futbol aşkının büyüklüğünden bahsettiler. Geldiğimde daha havalimanında doğru bir seçim yaptığımı anladım. Sahamızda yaptığımız maçlarda seyirci sayısı 50 bin oluyor. 2-0 kazandığımız maçlarda bile seyirci peşini bırakmıyor. Türkiye'de futbol kutsallaşmış. Özel hayatın yok. Müslüman futbolcular burada çok rahat” diye konuştu.