Benoit Assou-Ekotto porno sektörüne giriyor

İngiltere Premier Lig’de tanınır simalardan olan Kamerumlu sol bek Benoit Assou-Ekotto’nun ilginç ideali ortaya çıktı. 33 yaşındaki futbolcunun Tottenham’daki eski hocası Harry Redknapp, Ekotto’nun kendisine porno yıldızı olmak istediğini söyledi.

Kariyerine son olarak Fransa’da devam eden Ekotto, Metz kulübü tarafından serbest bırakıldı. Şu anda kulüpsüz bulunan ve futboldan uzaklaşan Afrikalı futbolcunun eski hocası Redknapp, eski öğrencisinin “porno aktörü” olmak istediğini ifade etti.

“BELKİ 1 YIL OYNAR”

70 yaşındaki teknik adam, “Ekotto’yu Birmingham’a transfer eder misiniz?” sorusuna cevaben, “İsterim elbette; ama tek sorun o porno yıldızı olmak istiyor. Belki o bu işe girmeden 1 yıl onu kullanabilirim” diye konuştu. Redknapp’ın bu sözleri İngiliz medyasında büyük ses getirdi.

Deneyimli çalıştırıcının Tottenham’da bulunduğu dönemde Ekotto büyük çıkış yakaladı. Gareth Bale’in ortaya çıkması ile birlikte arka planda kalan Kamerunlu, 2013’te Queens Park Rangers’a kiralandı.