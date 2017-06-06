Benzema'dan Şampiyonlar Ligi itirafı ! "Juventus'u..."

Bir etkinlik için İstanbul’a gelen ve Grand Tarabya Otel’de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Benzema, "İlk yarıda çok zorlandık. Juventus güçlü bir takım. 4-1 kazanacağımızı düşünmüyorduk. İkinci yarı başlayınca ise kazanacağımıza emindik." dedi.



Türkiye’ye daha önce de geldiğini hatırlatan Cezayir asıllı Fransız futbolcu, "Türkiye’yi çok beğendim, insanlar bir önceki ziyaretimde çok büyük sevgi ve saygı gösterdi. Ramazan ayındayız, herkes tatile gidiyor ama ben Müslüman olduğum için Türkiye’ye gelmeyi tercih ettim." diye konuştu.

Karim Benzema İstanbul'a geldi !





Benzema, Fatih Belediyesi’nin düzenlediği iftar etkinliğine katılacağını belirterek, "Orada herkesle iftar açacağım. Orada ailelere hediyemiz olacak. Şampiyon olduk mutluyuz ama artık başka şeylere önem veriyorum. Türkiye’yi sevmesem ikinci kez gelmezdim, ilk geldiğimde o kadar sevgi gördüm ki Türkiye’de gördüğüm sevgiye karşılık vermek için yeniden buradayım. Gelecek sefer ailemle gelmeyi düşünüyorum. İnsanlara bir şey vermek istiyorum. Ramazan ayıda iftar açmak için Türkiye’ye geldim." ifadelerini kullandı.