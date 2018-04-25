Beşiktaş cephesinden karara ilk tepki !

TFF, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 57. dakikadan itibaren seyircisiz olarak devam edeceğini açıklarken Erdal Torunoğulları'nın paylaşımı dikkat çekti.

İŞTE O PAYLAŞIM

Çok eski yıllarda İngiltere'de bir gelenek varmış.

Sıradan bir vatandaş öldüğünde kilisenin çanı bir kez çalınıp herkese duyurulurmuş.

Bir asil öldüğünde iki kez, kralın bir yakını öldüğünde üç kez, kral öldüğü takdirde ise dört kez çalınırmış.

Günün birinde, herkesin hak aramak için sığındığı mahkeme, bir vatandaşı haksız yere mahkum etmiş…

Ve kilisenin çanı tam beş kez çalmış.

Ahali merak içinde kalıp papaza koşmuş:

"Ey papaz efendi, kraldan daha önemli biri var mı ki o ölünce çan beş kez çalınsın…"

Papaz yanıt vermiş:

"Kraldan daha önemli bir şey var!.. Adalet öldü."