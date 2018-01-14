Beşiktaş Cyle Larin'i açıkladı !

Beşiktaş'ın 1 hafta önce anlaşmaya vardığı Cyle Larin'in transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Beşiktaş, Cenk Tosun'un Everton'a gitmesi sonrası santrfor arayışlarını hızlandırırken, adaylardan Cyle Larin, dün İstanbul'a geldi.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Acıbadem Sports'ta detaylı kan tetkikleri yapılan 22 yaşındaki forvet; ortopedi, iç hastalıklar, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Genç futbolcu daha sonra akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerinden geçirildi.

ABD Futbol Ligi MLS ekiplerinden Orlando City'de forma giyen Larin, kulüplerin anlaşması halinde siyah beyazlılar ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak. Kanadalı oyuncu 2017 yılında Orlando City forması ile çıktığı 30 maçta 12 gol attı, 3 asist yaptı.

Beşiktaş bugün de Larin'in transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Cyle Christopher Larin ile transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.