Beşiktaş' flaş Adriano teklifi !

Şenol Güneş’in kadrosunda yıldızını parlatan isimler arasında Adriano’nun da yer almasının ardından Brezilyalı futbolcu, Çin Ligi ekiplerini peşine takmıştı.

Uzun süredir tecrübeli sol beki takip eden Hebei China Fortune ve Guangzhou Evergrande’nin, menajerler aracılığıyla Kara Kartal’ın kapısını çaldığı ve tekliflerin 9 milyon Euro (36 milyon TL) seviyesine ulaştığı bildirildi.

Hem stoper hem de bek

Güneş’in isteği doğrultusunda ilk etapta Adriano’yu kadroda tutmayı planlayan yönetimin, tekliflerin gün geçtikçe artması sonrasında bu ismin alternatifini şimdiden belirlediği öğrenildi. Kara Kartal’ın, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City’nin aynı zamanda stoperde de oynayabilen Sırp sol beki Aleksandar Kolarov için girişimlere başladığı belirtildi. Kulübüyle sözleşmesi gelecek sezonda bitecek olan 31 yaşındaki futbolcuyla görüşmelerin sürdüğü, Adriano’nun takımdan ayrılması halinde temasların resmiyet kazanacağı konuşuluyor.