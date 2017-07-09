Beşiktaş formasındaki yıldızlar taraftarı çıldırttı

Üst üste 2. şampiyonluğu elde ederek 15. zaferine ulaşan Beşiktaş, logosuna 3. yıldızı ekledi.

Beşiktaş taraftarları 12 Temmuz 2017’de satışa çıkacak 3 yıldızlı formalı merakla beklerken sürpriz bir gelişme yaşandı formalar basına sızdı.

YENİ SEZON FORMASI BELLİ OLDU

Kartal Yuvası sorumlusu Hüseyin Mican 3 yıldızlı yeni sezon formalarının 12 Temmuz’da satışa çıkacağını duyurmuştu

Ancak İngiliz basınından Footy Headlines sitesi Beşiktaş’ın yeni sezon formasını yayınladı.

YILDIZIN YERİ BEĞENİLMEDİ

Formaları daha önceden yayınlaması ile bilenen sitede yeni sezon formasnın tasarımını beğeni ile karşılayan Beşiktaş taraftarı, 3. yıldızın tepede yer almasını ise eleştirdi.

İşte Beşiktaş'ın yeni sezon fomaları: