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  4. 21 Mayıs 2017 20:06

Beşiktaş Kocaeli Birlikspor'u resmen açıkladı !

Beşiktaş Mali Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucu Kocaeli Birlikspor'un 10 milyon TL'ye alınması kararı çıktı.

Beşiktaş Kocaeli Birlikspor'u resmen açıkladı !
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Beşiktaş Kulübü Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda Kocaeli Birlikspor'un hisselerinin tamamının 10 milyon TL'ye alınması kararı çıktı.

Beşiktaş Kulübü 2016 Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile Kocaeli Birlikspor'un hisselerinin tamamının 10 milyon TL'ye alınması kararı çıktı. Beşiktaş Genel Kurulu üyeleri tarafından yapılan oylama sonucunda oy çokluğu ile Kocaeli Birlikspor'un alınması kabul edildi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kocaeli Birlikspor'un alınması ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bizim bir takıma ihtiyacımız var, oyuncu yetiştirmek için bunu ilk önce Dikilitaş ile yapmaya çalıştık ama kontrol bizde olmadığı için başarılı olamadık. Sonra yurt dışında alalım dedik, orada da ilgilenemeyiz diye istemedik. Bu sebeple Türkiye'den bir takım almak istedik o takım da Kocaeli Birlikspor. Kulübün fiyatı 10 milyon TL.”

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