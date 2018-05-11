Beşiktaş Quaresma'yı Çin'e yolluyor !

Daha önce Ricardo Quaresma için gelen teklifleri erteleyen Beşiktaş yönetimi, fikir değiştirdi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Hem yaşlanan kadroyu gençleştirmek hem de maaş maliyetlerini düşürmek isteyen Beşiktaş yönetimi, Quaresma için altı ay önce gelen 15 milyon Euro civarındaki teklifleri Dünya Kupası sonrasına ertelemişti. Amaç ise yıldız futbolcunun Rusya'da vitrine çıkarak değerini artırmasını sağlamaktı. Ancak Fikret Orman ve ekibi, bu konudaki tavrını değiştirdi. Çinlilere menajerler aracılığı ile "İsterseniz Haziran'da görüşebiliriz" mesajı iletildi. Quaresma'nın da görüşmelere açık olduğu belirtildi.

VAGNER LOVE'I ALIN, EMRE AKBABA'YI VERİN

Çinlilerin ilgisi sadece Quaresma ile sınırlı değil… Adriano ve Babel'e de Uzakdoğu'dan teklifler geldiği ancak teknik direktör Şenol Güneş'in, iki yıldızın satılmasına sıcak bakmadığı öğrenildi. Bu arada Everton'a giden Cenk'in yerini dolduramayan Negredo ve Love'ı göndermenin hesaplarını yapan siyah-beyazlılar, iki oyuncu için formül arayışında… Yönetimin, Alanyaspor'a "Love'ı geri alın, yerine Emre Akbaba'yı verin" önerisinde bulunacağı belirtildi.