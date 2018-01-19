Beşiktaş Slimani için resti çekti !

İslam Slimani transferini mali açıdan mümkün olan en uygun koşullarla bitirmek için yoğun çaba harcayan Beşiktaş’ın patronu, West Ham United forması giyen Diafra Sakho’nun da listelerinde olduğunu söyledi. Tok alıcı rolü oynayan Fikret Orman, Slimani olmazsa rotayı Senegalli forvete çevireceklerini dile getirdi.

Golcü transferi için hafta başından bu yana İngiltere’de kıran kırana pazarlıklar yapan Beşiktaş Yönetimi, İslam Slimani ve kulübü Leicester City ile son pürüzleri gidermek için seyahat süresini biraz daha uzattı. Planlanan takvime göre Cezayirli golcü Slimani’yi dün özel uçakla İstanbul’a getirmek isteyen fakat görüşmelerin uzaması nedeniyle bu hedefine ulaşamayan siyah-beyazlılar son kozlarını da oynadı.

Slimani transferi konusunda önemli adımlar atan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, Everton Kulübü ile Cenk Tosun için yürütülen pazarlıklar gibi işi çok sıkı tuttuğu aktarıldı. Mümkün olan en az maliyetle 29 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak isteyen Başkan Orman pazarlık masasına Premier Lig ekibi West Ham United’da forma giyen Diafra Sakho’yu koz olarak sürdü.

Slimani için ısrarcı olduklarını dile getiren Orman’ın, West Ham ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 28 yaşındaki Senegalli forvet Sakho’yu alternatifler arasında tuttuklarını ifade ederek, tok alıcı rolünü oynadığı vurgulandı.

İngiltere’ye ilk olarak menajer Ahmet Bulut’u göndererek zaman kazanan Başkan Fikret Orman’ın birkaç gün içinde Slimani veya Sakho transferini noktalaması bekleniyor. Orman pazarlıkların anlaşma ile sonuçlanması halinde bugün yeni golcü ile birlikte İstanbul’a gelecek.

Puel’den yeşil ışık

Leicester City Teknik Direktörü Claude Puel, takımının yarın Watford ile yapacağı maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş’ın kadrosuna katmak istediği Islam Slimani’nin geleceği hakkında açıklamada bulunan deneyimli teknik adam “Başından beri söylüyorum, elimizde çok fazla forvet var. Takımda iyi bir denge oluşturmalıyız. Bakalım oyuncu başka kulüplerde oynama süresi bulabilecek mi, bulamayacak mı? Bu futbolcularla da bu konuyu görüşmeliyiz” dedi.

Diafra Sakho, West Ham United’da bu sezon 17 resmi maçta forma giyerken, rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Senegalli yıldızın milli takımda ise 2 golü bulunuyor. Senegalli forvet Diafra Sakho’nun kulübü West Ham United’la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

İslam Slimani, Leicester City formasıyla bu sezon 17 maçta 5 gol kaydetti.