Beşiktaş UEFA'nın verdiği cezaları temyize götürüyor

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde oynadığı olaylı Olympique Lyon maçlarının ardından UEFA'nın verdiği 100 bin euro para cezası ve aynı eylemlerin tekrarlanması halinde 2 yıl ertelemeli olarak 1 yıl men cezası gerekçeli kararı kulübe ulaştırılmıştır. UEFA tarafından geçilen kararın ardından Beşiktaş temyize başvurdu.

Beşiktaş'tan konuyla ilgili KAP'a yapılan açıklama şöyle:



"13.04.2017 Tarihinde oynanan Olympique Lyonnais - Beşiktaş UEFA Avrupa ligi maçına ilişkin olarak UEFA Disiplin Komitesi kısa kararı gereği kulübümüze 100.000 EURO para cezası ve aynı eylemlerin tekrarlanması halinde 2 yıl ertelemeli olarak UEFA kupalarından 1 yıl men cezası verilmiştir. UEFA Disiplin Komitesi'ne yapılan talep doğrultusunda gerekçeli karar Kulübümüz vekillerine 6 Haziran 2017 tarihinde gönderilmiş olup Kulübümüz tarafından karara karşı UEFA Temyiz Kurulu nezdinde başvuru 14.06.2017 tarihinde yapılmıştır."