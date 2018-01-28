Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi korkutan tablo !

Spor kulüpleri başta naklen yayın olmak üzere gelirlerini hatırı sayılır oranda artırsa da finansman giderlerindeki hızlı yükseliş mali yapıyı tahrip etmeye devam ediyor.

Öyle ki, yüzde 50'lere varan gelir artışları olsa bile, kulüpler gelirlerinin önemli bir kısmını banka ve faktöring şirketlerine veriyor. Hal böyle olunca da mali yapıdaki çarpıklık bir türlü düzelmiyor.

Gazete Habertürk’ten Sefer Yüksel’in haberine göre; dört büyük kulüpten Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin halka açık şirketleri 1 Haziran 2017-30 Kasım 2017 tarihleri arasındaki ilk 6 aylık bilançolarını açıkladı.

Bilançolardaki verilere göre, yüksek finansman giderleri yüzünden 6 aylık dönemde Fenerbahçe kazandığı her 100 TL'nin 27 TL'sini, Beşiktaş ise 21 TL'sini banka ve finans kuruluşlarına vermiş.

YÜZDE 15'İN ALTINA ÇEKMELERİ GEREKİYOR

Hal böyle olunca da gelirlerdeki yüksek artışa karşın mali taraftaki sıkıntılar da kolay kolay geçecek gibi görünmüyor. Galatasaray ve Trabzonspor yönetimi bilançolarını daha geç açıklamak için SPK'dan izin aldıkları için henüz onlardaki durumu bilmiyoruz ancak geçmiş dönemler baz alındığında tablonun bu iki kulüpte de farklı olmayacağı aşikâr. Fenerbahçe'nin geçen yılın aynı döneminde 233.6 milyon TL olan gelirleri bu bilanço döneminde yüzde 31.8 artarak 308 milyon TL'ye çıktı. Ancak bu dönemde şirketin 86.4 milyon TL finansman gelirine karşın 168.7 milyon TL finansman gideri söz konusu. Hal böyle olunca da gelirin yüzde 27'si banka ve finans kurumlarına gitti. Biraz daha düşük olsa da söz konusu durum Beşiktaş için de geçerli. Altı aylık dönemde faaliyet gelirleri 416 milyon TL olan şirketin 10.1 milyon TL'lik finansman gelirine karşılık 97.8 milyon TL'lik finansman gideri var. Beşiktaş'ta gelirinin yüzde 21'ini kullandığı krediler karşılığında finans kurumlarına veriyor. Uzmanlara göre, her iki kulübünde bu oranları hızlı bir şekilde yüzde 15 ve altına çekmesi gerekiyor.

FUTBOLCU ÜCRETLERİ %63 ARTTI

Beşiktaş'ın futbol giderlerinde yüzde 50'lik artış dikkat çekiyor. Öte yandan Siyah beyazlılarda futbolcu ücretleri de yüzde 63 artarak 95 milyon TL'den 155 milyon TL'ye çıktı. Burada kur artışının yanı sıra yeni transferlerde rakamların yükselmesi de etkili oldu.

FUTBOL GİDERLERİ 286 MİLYON TL

Kulüplerin en büyük gider kalemleri ise sürekli artan futbol giderleri. Fenerbahçe'de 215 milyon TL olan futbol giderleri bu sezonun ilk 6 ayında 286 milyon TL'ye yükseldi. Fenerbahçe'nin giderleri de gelirleri kadar yükseldi.

KARTAL YUVALARININ HALKA ARZI GÜNDEMDE

Beşiktaş yönetimi 2018 hedefleri içine Kartal Yuvaları'nın halka arzını da koydu. Bilançoda Kartal Yuvası operasyonlarının halka arzını planlamakta olduğu ve dolayısıyla yaratılacak kaynakların etkin kullanımı vasıtasıyla gelir yaratım kapasitesinin daha da artırılmasının hedeflendiği belirtildi. Habertürk'e konuşan bir Beşiktaş yöneticisi de şu an 96 mağazası olan Kartal Yuvaları'nın mayıs ayına kadar 100 mağazaya ulaşacağı bilgisini vererek, “Ebitdamız artık halka arz için uygun seviyelere geldi. 2018 yılı içinde halka arz planlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Bilanço dip notlarında Kartal Yuvaları'nın önümüzdeki dönemde gruba ilave gelir katkıları gerçekleştireceği belirtildi.

BANKA BORÇLARININ VADELERİ UZATILIYOR

Bilanço notlarında finansman borçları ile ilgili de değerlendirme yer aldı. Beşiktaş'ın, farklı banka ve finans kurumlardan kullanmakta olduğu kredilerini konsorsiyum kredisi yoluyla konsolide etmek ve ortalama vadesini yıllara yayma çalışmalarında olumlu şekilde ilerlediği vurgulanırken, söz konusu kredinin tesisi ile kısa vadeli yükümlülükler ile dönen varlıklar arasındaki dengesizliğin ortadan kaldırılması hedeflendiği belirtildi.

10 MİLYON EURO ZARAR ŞARTINI İKİ KAT AŞTI

Altı aylık bilançoda Fenerbahçe için kırmızı alarm çalan bir başka nokta ise zarar kaleminde. Bilindiği gibi Fenerbahçe UEFA ile olan anlaşması gereği bu sezon için maksimum 10 milyon Euro zarar açıklayabilecek. Bu da bugünkü kurla yaklaşık 46 milyon TL ediyor. Ancak sarı lacivertliler ilk altı ay itibarıyla 95.5 milyon TL zarar açıkladı. Yani UEFA'ya söz verilen tutarın iki katı aşıldı. Fenerbahçe yönetiminin UEFA ile anlaşma gereği 31 Mayıs'a kadar bu rakamı 10 milyon Euro sınırının altına çekmesi gerekiyor. Beşiktaş'ın ise bu konuda UEFA ile herhangi bir taahhüt anlaşması yok. Ancak geçen yılın aynı dönemi 25 milyon TL kar açıklayan siyah beyazlılar bu yıl 3.9 milyon TL zarar açıkladı.

KUR ÇARPTI KREDİLER FIRLADI

Gelirlerdeki artışın yanında her iki kulübün de banka borçlarındaki artış da dikkat çekiyor. Öyle ki 1 Haziran'da 751 milyon TL olan Fenerbahçe'nin banka ve faktöring borçları yüzde 56.1 artışla 1 milyar 172 milyon TL'ye yükseldi. Artışın bu kadar yüksek olmasında kulübün borçlarının büyük bir kısmının Euro ve dolar bazında olduğu için kurdaki artışının da önemli etkisi olduğu görülüyor. Beşiktaş'ın ise 539.3 milyon TL olan banka ve finansman şirketlerine olan borçları ise yüzde 31.1 artışla 707 milyon TL'ye yükseldi. Beşiktaş'ın borçlarının önemli bir bölümü TL cinsinden olması kartalı kur artışından göreceli olarak korurken, dönem için de kullanılan yeni krediler artışta etkili oldu.

UEFA'DAN 127.3 MİLYON TL

Beşiktaş'ın gelirlerinin içinde aslan payı 127.3 milyon TL ile Şampiyonlar Ligi ve UEFA gelirleri kaleminden. Bunun yanı sıra lisanslı ürün gelirleri yüzde 67 artarak 48.9 milyon TL'den 81.6 milyon TL'ye tırmandı.