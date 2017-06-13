Beşiktaş’ın İlhan Mansız sürprizi !

Beşiktaş dünya kulübü olma iddiasını ‘Eyleme dökmek’ için 10 yıllık bir kalkınma planı hazırladı. Bu planın temel amacı kulübü sağlam mali yapıya kavuşturmak, sportif ve ekonomik açıdan dünya liginde oynatmak. Akşam’dan Kenan Karcı’ya konuşan Beşiktaşlı yönetici Berk Hacıgüzeller, kulübün gelecek planları hakkında İlhan Mansız ile ilgili sürpriz bir öneride bulundu.

Kulübün mali yapısından bahseden Hacıgüzeller “İlhan Mansız’ı Çin’e götürebiliriz. Şimdilik böyle bir düşünce yok ama doğru bir hamle olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Vodafone Arena’nın Beşiktaş’a maliyetinin 393 milyon TL olduğunu belirten Hacıgüzeller, şunları söyledi:

“Koltuk başı maliyeti 3 bin 600 dolara denk geliyor. Böyle lüks statlar için çok makul bir brim fiyat bu… Stadın elektrik ve su üretmesi için yapılması gereken şeyler var. Bir bütçe planlaması ve yatırım yapmak gerekiyor. Onları tamamlayınca, devreye sokacağız. Stadyumun maç günü giderleri 170-180 bin TL… Kulüpte çalışan sayısı 478 kişi. Sporcu ve teknik heyetle birlikte toplam 760 personel bulunuyor. Stadyumun yanında görünmeyen birçok inşaat yenilemeleri söz konusu oldu. Tesislerin yenilenmesi, Mehmet Üstünkaya Tesisleri’nin yapımı, Kartal Yavası Mağazaları’nda yenilikler, S.Seba, Şan Ökten sporcu tesislerinde yapılan yenilemeler. Yatırımlar 31 Mayıs itibarıyla 440 milyon TL’nin üzerine çıkmıştır.”