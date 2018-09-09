Beşiktaş'ın sürpriz planı ! Loris Karius...

‘Come To Beşiktaş’ sloganıyla dünyaya nam salan Beşiktaş, şimdi yeni projeler peşinde. Bu konuda en büyük koz ise kaleci Karius. Alman file bekçisinin düzgün fiziği ve yakışıklılığı başta pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde olmak üzere, pek çok alanda Beşiktaş’ın temsil gücü olacak. Siyah-Beyazlı yönetim taşların yerine oturmasından sonra düğmeye basacak ve Karius’la ilgili hazırladığı projeleri yürürlüğe koyacak. Alman file bekçisine sadece Türkiye’de değil, dünya medyasında da yoğun bir ilgi olduğunu bilen Siyah-Beyazlı yönetim, özellikle kulübün tanıtıcı reklamlarında Loris Karius’u ön plana çıkartacak işlere imza atacak.

ORMAN GÖRÜŞECEK

Başkan Fikret Orman’ın, seçimlerden sonra Karius’la bu konuda bir görüşme yapmayı ve fikirlerini paylaşmayı planladığı da belirtiliyor.