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  4. 08 Ekim 2017 11:08

Beşiktaşlı futbolculardan Fikret Orman’a söz

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Talisca-Caner geriliminin tekrarlanmamasını isterken “Birbirinize destek olun ve şampiyonluğa koşun” dedi. Kaptan Tolga da “Bu duruşumuzu bozmayacağız” sözü verdi.

Beşiktaşlı futbolculardan Fikret Orman’a söz
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Türkiye’nin Eskişehir'de İzlanda ile oynadığı maça milli olmayan futbolcularla birlikte giden Başkan Fikret Orman, takımdan şampiyonluk sözü aldı.

Tolga Zengin, Talisca, Adriano, Lens, Mustafa Pektemek, Tolgay, Necip ve Gökhan Gönül ile uçakta dertleşen Orman, Trabzonspor maçından sonra yaşanan Caner-Talisca gerginliğine değinerek “Kazanma hırsınıza veriyorum ama bir daha tekrarlanmasın” diye uyarıda bulundu.

‘BİRBİRİMİZE SAYGIYLA BAĞLIYIZ’

Beşiktaş’ın bir aile olduğunu ve yaşananların üstesinden geleceğini belirten Başkan'ın, “Huzursuzluk olursa bizden saklamayın. Birbirimizle kenetlenerek, geçen sezonlarda olduğu gibi yine şampiyon olalım” dediği belirtildi.

Takım arkadaşları adına söz alan kaptan Tolga Zengin de “Takım olarak birbirimize saygı ile bağlıyız. Günlük ve anlık sorunlar bunu bozamaz. Saha içinde ve dışındaki duruşumuz bizi şampiyonluğa ulaştıracak” dedi.

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