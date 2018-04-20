Advertisement Advertisement
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Spor Medyası
  4. 20 Nisan 2018 16:48

Beşiktaşlı futbolculardan Şenol Güneş'e ziyaret

Beşiktaşlı futbolcular Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal, olaylı Fenerbahçe maçında yaralanan Teknik Direktörü Şenol Güneş'i evinde ziyaret etti.

Beşiktaşlı futbolculardan Şenol Güneş'e ziyaret
A+ A-

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında başına gelen yabancı madde nedeniyle dün geceyi hastanede geçiren Şenol Güneş bu sabah taburcu oldu.

Beşiktaş’ın kaptanları Tolga Zengin, Necip Uysal ve Oğuzhan Özyakup, Şenol Güneş'i antrenman sonrası evinde ziyaret ettiler.

BU BİR MİLAT OLMALI

Futbolcularla sohbet eden Güneş, "Bu bir milat olmalı. Geçmişteki taşları bir kenara bırakmamız lazım. Trabzonspor'a şöyle olmuş, Fenerbahçe böyleymiş, Beşiktaş ve Galatasaray bunu yapmış gibi sözlerin artık geride kalması lazım. Olanlar bana ve bize değil, Türk futboluna." dedi.

Şenol Güneş’ten ilk açıklama !Şenol Güneş’ten ilk açıklama !

 

Şenol Güneş taburcu olduŞenol Güneş taburcu oldu

 

ziyareti , derbi , türkiye kupası , olaylı derbi , şenol güneş , fenerbahçe , beşiktaş
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM