Beşiktaş'ta Divan Kurulu kaosu !

Beşiktaş Kulübü eski Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz döneminde 3 divan kurulu toplantısında mazeretsiz olarak yer almayan isimlerin divan kurulu üyeliğinden ihraç edilmesi durumu camiada deprem etkisi yaratmıştı.

Aralarında Rahmi Koç, Erdoğan Demirören, Nevzat Demir, İsmail Ünal ve Metin Keçeli gibi camianın önde gelen isimlerin ihracı hem şaşkınlıkla karşılanmış hem de tartışmalara yol açmıştı. Beşkitaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'da konuya müdahil olmuş ve ihraç edilen divan kurulu üyelerinin yeniden alınması için bir formül bulacağını ifade etmişti.



YENİ KAOS BAŞLADI



Başkan Orman'ın o dönem söylediği formül bulundu ancak bu seferde yeni bir koas başladı. Beşiktaş Kulübü yeni Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ihraç edilen üyelere yeniden divan kuruluna kabul edildiklerini içeren birer yazı yolladı. Ancak gönderilen bu yazının şu anda hiç bir kıymetinin bulunmadığı ortaya çıktı.



AFFEDİLENLER İÇİN TÜZÜK TADİLİ VE GENEL KURUL KARARI GEREKİYOR



Zira Beşiktaş Kulübü yönetmeliği gereği, divan kurulundan ihraç edilen üyelerin yeniden kabulü için tüzük tadili gerekiyor fakat bu durumda tek başına yeterli değil. Tüzük tadilinden sonra bu kez konunun genel kurula getirilmesi gerekiyor ki Beşiktaş'ta şimdilik bu iki madde de yok hükmünde.



Özetle yeni divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk imzalı yollanan af edilme yazısının bir hükmü yok.