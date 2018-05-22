Beşiktaş'ta kriz ! Şenol Güneş ve yönetim...

Beşiktaş’ın hocası ligde oynanan son Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Talisca’nın transferinin sezon ortasında bittiğini duyurmuştu. Bu açıklama daha önce birçok defa Şenol Güneş’le arası açılan yönetimi yeniden kızdırdı.

Şenol Hoca, Sivasspor maçı sonrasında Talisca’nın gittiğini açıklayınca “Wolverhampton Wanderers’a mı gitti” şeklinde gelen soru üzerine “Bu kadar altları değil, daha üstteki takımları düşünün” cevabını vermişti. “Manchester United mı” sorusunu ise cevapsız bırakmıştı. Bu konuşmalar Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’a hatırlatıldı. Orman gündemi sarsan bu açıklamaları “Rivayet” diyerek geçiştirdi. Böylelikle Şenol Güneş ve yönetimin arası bir defa daha açılmış oldu.

ÇİN KRİZİ DE KAPIDA

Galatasaray maçı öncesi ve sonrasında Beşiktaş’a veda eder gibi açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, daha sonra taraftarın sevgisi karşısında “Taraftar istediği sürece hiçbir yere gitmiyorum” demişti. Sivasspor maçının ardından ise “Kararı yönetim verir” sözleri kafaları yeniden karıştırdı. Son yaşananlar, Güneş ve Orman arasında yaşanan gerilimleri akıllara getirdi. Tecrübeli hoca sözleşmesinin uzatıldığını KAP’tan öğrenmesi, ısrarlarına rağmen Burak Yılmaz’ın transfer edilmemesi, Demba Ba’yı istemesine rağmen Vagner Love’un alınması ipleri oldukça germişti. Sezon öncesinde de Güneş istememesine rağmen Çin’e gidilmesi tartışmalara sebep olmuştu. Yeni sezon öncesi yine Çin seferinin gündemde olması kriz çıkaracak gibi.

METİN ALBAYRAK: HOCAYA SORUN

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak’la yaptığımız görüşmede, Talisca’nın transferini sorduk. Albayrak “Bizim 21 milyon avroyu ödememiz mümkün değildi. Sonuçta kulübü Benfica görüşmeleri yapmıştır” dedi. Şenol Güneş’in “Sezon ortasında gitti” sözleri ve Manchester United iddialarını hatırlattığımızda ise Albayrak “Bizim bu konuda bir bilgimiz yok. Demek ki Şenol Güneş biliyor. Kendisine sorun” cevabını verdi.

QUARESMA GİDİYOR MU?

Beşiktaş’ta Talisca ve Tosic’le başlayan yaşanan yaprak dökümü sonrası Ricardo Quaresma’nın sosyal medya hesabından attığı, “Her şey için teşekkürler Beşiktaş” mesajı siyah-beyazlı taraftarların gündemine oturdu. Q7’nin ayrılabileceği konuşulurken geride kalan sezon için teşekkür mesajı attığı şeklinde de yorumlar yapıldı.

VİDA-MİTROVİC RUSYA`DA

Hırvatistan’ın Rusya’da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Domagoj Vida ile Beşiktaş’tan geride kalan sezonda kiralık olarak Club Brugge’e transfer olan Matej Mitrovic, geniş kadroya çağırılmıştı. İki oyuncu da Hırvatistan’ın 24’e düşürülen Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.