Beşiktaş’ta rota yeniden Mario Gomez

Süper Lig’de son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, üst üste üçüncü şampiyonluk ve Devler Ligi’nde başarı için transferde elini sıkı tutuyor. Pepe’yi transfer eden siyah beyazlılar santrfor transferine odaklandı. Aboubakar ile ilgili sorunlarını çözemeyen ve Gignac’tan olumsuz yanıt alan Beşiktaş, rotayı Alman golcü Mario Gomez’e çevirdi.

Beşiktaş'ta rota yine Gomez!

Beşiktaş’ın 2015-2016 yalındaki şampiyonlukta harika performans sergileyen ve 26 golle gol kralı olan Mario Gomez, siyah beyazlıların gündeminden bir türlü düşmek bilmiyor. Aboubakar ile kiralamak konusunda bir türlü anlaşamayan, Gignac konusunda tıkanan Beşiktaş, rotayı geçen sezon Wolfsburg forması giyen Mario Gomez’e çevirdi.

Camianın ve taraftarın kalbini fetheden Mario Gomez’i tekrar kadroya katmak isteyen Beşiktaş’ta Başkan Fikret Orman, düğmeye bastı. Uyum sorunu yaşamayacak olan Gomez’i tekrar transfer etmek isteyen Orman, Şampiyonlar Ligi için santrfor konusunda hata yapmak istemiyor. Gomez’e son kez haber gönderen Fikret Orman, Alman golcünün tavrına göre transferin şekillenmesi bekleniyor.