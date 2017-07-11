Beşiktaş’ta toplu basın toplantısı

İşte yapılan açıklamalar:

TOLGA ZENGİN

-ARMA OLDUĞU SÜRECE HEPSİ GÜZELDİR-

“Her şey güzel gidiyor. Eksiklerimiz de var. Beyaz da çubuklu formada güzel. Göğsümüzde bu arma olduğu sürece hepsi güzeldir.”

-SOSYAL MEDYADAN 5-10 YAŞINDA…-

“Geçen sene şans bulamadım. Bulduğum zaman da elimden geleni yaptım. Futbolda bazen istemeden şeyler oluyor. Sakatlıklar oluyor. Bu bir yarış. Hepimiz çalışacağız. Bundan Beşiktaş’ımız faydalanacak. 34 yaşındayım. Sosyal medyadan 5-10 yaşında olan çocukların yazdıklarına çok bakmayın”

OĞUZHAN ÖZYAKUP

-BEYAZ FORMAYI GÜZEL BULDUM-

“Yeni sezon hayırlı olsun. Yoğun bir tempoda çift idman ile devam ediyoruz. Kazasız belasız yeni sezona hazırlanmak istiyoruz. İnşallah en iyi şekilde yeni sezona hazırlanırız. Ben de beyaz formayı güzel buldum. 3 forma da gayet güzel”

-10 NUMARA AÇIKLAMASI-

“Numara konusunu takım içerisinde konuşmadık. Herkesin istediği numaralar vardır. İlk resmi maça kadar kendi eski numaralarımız ile devam edeceğiz. Ondan sonra net bir cevap verebiliriz”

-BELKİ BİR GÜN BAŞKANIMIZIN REDDEDEMEYECEĞİM BİR TEKLİF GELEBİLİR-

“Son 1-2 aydır transferim hakkında cevap veriyorum. Beşiktaş’ta bu sene de şampiyon olmak istiyoruz. Beşiktaş benim ailem. Buraya ne kadar bağlı olduğumu herkes biliyor. Aynı zamanda Avrupa’da kulüp hedefi olduğumu herkes biliyor. Beşiktaş’ta kalmak istiyorum. Belki bir gün başkanımızın reddedemeyeceği bir teklif gelebilir. O karar ona kalmış. Bu sene şampiyon olmak istiyorum. Avrupa Ligi’ndeki başarımız ve Lyon maçındaki üzüntümüz benim içimde kaldı. ”

NECİP UYSAL

-FAVORİM BEYAZ FORMA-

“Yeni sezon herkese hayırlı olsun. İlk etap çalışmalarına burada başladık. Bu antrenmanlar bizim için çok önemli. Önümüzde hazırlık maçlarımız var. BEnim favorim beyaz forma.”

-GİDENİN YERİ DOLUYOR-

“Takımda eksiklik görmüyoruz. Zaten iki senedir şampiyon oluyoruz. Biz büyük bir kulübüz. Gidenin yeri doluyor. Şampiyonlar Ligi’nde de hedefimiz gruptan çıkmak olacak.”

-3’TE 3 YAPMAK İSTİYORUZ-

“Biz bütük bir kulübüz. Sezona şampiyonluk hedefi ile başlıyoruz. Bu senede iyi futbol aynayarak şampiyon olmak istiyoruz. Geçen sene 3. yıldızı aldık, bu sene de 3’te 3 yapmak istiyoruz.”

-HOCAMIZ MÜKEMMELLİYETÇİ BİRİ-

“Hocamız mükemmelliyetçi bir hoca. En iyisini istiyor. İdanlarda buna yönelik çalışmalar yaptırıyor. Bizler de daha iyi çalışıp, hocamızı istediği seviyeyye gelmek istiyoruz.”