Beşiktaş'ta Tosic şoku

Beşiktaş'ın yıldız ismi Ricardo Quaresma, Bayern Münih maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Süper Lig'de aldığı 5 maçlık ceza ile ilgili yorum yapmaktan kaçınan Portekizli yıldız, sadece 2 maç oynamadığını ve kendini zinde hissettiğini söyledi.

Quaresma, "Takımı kutlamak istiyorum. Bu seviyeye geldik Şampiyonlar Ligi'nde kolay bir şey değil. Yarın çok büyük oyunculara karşı oynayacağız. Geldiğimiz bu noktada tadını çıkarmak istiyoruz ama zor olacak bizim için. Çok uzun süre olmadı, 2 maç kaçırdım. Bütün maçlara iyi hazırlandım fizlk olarak iyiyim. Oynayıp oynamam hocamız seçimine bağlı. Maçın içinde hatalara yer var, futbolda hep hatalar var. Önemli olan futbolda sahaya yüzde yüzü vermeye çalışmaktır. Yarın çok farklı bir maç olacak. Yarın da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıp oyundan keyif almaya çalışacağız." diye konuştu.

Talisca'nın milli takıma alınmasıyla ilgili konuşan Q7, "Talisca mutlu oldu. Her oyuncu ülkesini temsil etme şansı yakaladığında mutlu olur. Çok genç ve yetenekli bir oyuncu ve geleceği parlak." ifadelerini kullandı.

TOSIC DE YOK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise sakat Pepe, cezalı Vida'nın yanı sıra Dusko Tosic'in de forma giymeyeceğini açıkladı.

Güneş, "İlk maçtan bağımsız olarak oynayacağımız bir maç olacak. İlk maçta aldığımız skor ikinci maçtaki heyecanımızı ve hedefimizi düşündü. İlk yarıda yediğimiz kırmızı kart ve yediğimiz goller sonucu bu skor oldu. Bize yakışmadı. Yarın kadroda olmayacak oyuncular Pepe sakat, Vida cezalı ve Tosic olmayacak. Umarım sahamızda iyi bir skor alırız. Bu Şampiyonlar Ligi'ne şimdilik veda ettiğimizi ve gelecek sezon bu organizasyon içinde olmak istediğimizi ifade etmek istiyoruz. Tosic'in ön adale grubunda sıkıntısı var. Adriano'nun da var ama ona bakacağız. Tosic'in cumaya kadar toparlamasını bekliyoruz. " diye konuştu.