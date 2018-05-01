  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Spor Medyası
  4. 01 Mayıs 2018 14:06

Beşiktaş'tan açıklama: Yalandan ibaret !

Beşiktaş Kulübü, resmi internet sitesinden, Şenol Güneş ve Fikret Orman ile ilgili medyada yer alan haberleri yalanlayan bir mesaj yayınladı.

Beşiktaş'tan açıklama: Yalandan ibaret !
A+ A-

Fanatik Gazetesi'nde yer alan Şenol Güneş ve Fikret Orman ile ilgili haber üzerine Beşiktaş, resmi internet sitesinden bir mesaj yayınladı.

İŞTE O MESAJ

Fanatik Gazetesi'nde bugün Orhan Yıldırım imzasıyla yer alan ‘Şenol Güneş veda etti’ ve ‘Başkan da gidebilir’ başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 

‘Çok özel haber' olarak duyurulan ancak tamamen yalandan ibaret olan bu haber, kötü niyetle, birlik ve bütünlük içinde kenetlenen camiamızı bölmeye yönelik olarak masa başında uydurularak yapılmıştır. 

Gerçeği yansıtmayan bu haberi ve Fanatik Gazetesi'ni esefle kınıyor, camiamızın bu tür haberlere itibar etmemesini önemle rica ediyoruz. 

Saygılarımızla,

Fikret Orman , son dakika beşiktaş haberleri , beşiktaş , beşiktaş haberleri , Şenol Güneş
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM