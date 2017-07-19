Beşiktaş'tan Alvaro Negredo için Valencia'ya teklif

Vincent Aboubakar'ın bonservis görüşmelerinden sonuç alamayan Beşiktaş alternatif isimlere yönelirken İspanyol basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş'ın, Valencia'da bekleneni veremeyen Alvaro Negredo'yu kiralamak istediği iddia edildi.

Beşiktaş oyuncunun 3.9 milyon Euro'luk maaşının 3 milyon Euro'sunu ödemeye hazır olduğunu Valencia'ya bildirirken, oyuncunun maliyetinden kurtulmak isteyen İspanyol ekibi bu teklife sıcak bakıyor. Beşiktaş kiralık sözleşmesine satın alma opsiyonu da koyulacak oyuncu için 5.5 milyon Euro'luk öneri yaptı.

Negredo Manchester City'den 28 milyon Euro'ya transfer olduğu Valencia'da bekleneni verememişti. Geçen sezon Premier Lig'de Middlesbrough'da kiralık forma giyen 10 gol atıp 5 asistlik performans gösterse de takımının küme düşmesine engel olamamıştı. Valencia'ya geri dönen Alvaro Negredo'nun takımıyla 2019'a kadar sözleşmesi bulunmakta. Ancak İspanyol futbolcu takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.