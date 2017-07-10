Beşiktaş'tan Babacar için 5 milyon Euro

Beşiktaş Pepe'nin ardından tamamen forvet transferine yöneldi. Aboubakar'daki belirsizlik nedeniyle işi sağlama bağlayan Siyah- Beyazlı yönetim bir yandan da diğer golcü adayları için harekete geçti.



Fiorentina'da oynayan Khouma Babacar'ı alternatif listenin ilk sırasına alan yöneticiler İtalyan kulübü ile temasa geçerek ilk teklifi yaptı. Yöneticilerden Umut Güner'in kulübüyle sözleşmesi 2019 Haziran ayına kadar sürecek olan Senegalli futbolcu için Fiorentina'ya yıllık 2 milyon Euro kiralama bedeli sunduğu öğrenildi. Güner'in Babacar'ın da menajeriyle görüşme yaparak golcü yıldıza yıllık 3 milyon Euro teklifinde bulundu.

DEMBA BA'YI ARAYARAK BİLGİ ALDI



Fıorentina'nın yapılan bu teklifi değerlendirmeye aldığı ancak rakamı az bulduğu öne sürüldü. Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nde oynamaları nedeniyle sıcak baktığı belirlenen Senegalli golcünün vatandaşı Demba Ba'yı arayarak bilgi edindiği iddia edildi. Babacar'ın kendisine önerilen 3 milyon Euro'yu da kabul ettiği gelen bilgiler arasında..