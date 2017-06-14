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  4. 14 Haziran 2017 20:42

Beşiktaş'tan Benzema bombası !

Real Madrid'in Fransız yıldızı Benzema'nın Beşiktaş'a geleceği yönündeki iddialar bir anda olay oldu.

Beşiktaş'tan Benzema bombası !
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Sky Spor sitesi tarafından ortaya atılan Beşiktaş, Karim Benzema'yı transfer edecek iddiası olay oldu.

60 milyon Euro transfermarkt değerine sahip olan Benzema'nın Beşiktaş'a gelmeyeceğine inanan taraftarlar, sosyal medyada bu haberi dillerine doladı.

Milliyet gazetesinden Serdar Sarıdağ ise, Beşiktaş'ın Benzema'ya olan ilgisini doğruladı:

Serdar Sarıdağ, Twitter hesabından, ''Madem Twitter'da yazılmaya başlandı yaklaşmakta olan Karim Benzema...'' şeklinde yazdı.

Benzema iddiası sonrası atılan mesajlardan bazıları şu şekilde:

@hakasikci
Fatih'te iftar çıkışı Benzema'yı gören Umut Güner "Allah kabul etsin" diyor, Benzema da kafasını sallıyor. Şu ana kadar görüşmeler olumlu.

@okantploglu 
Hayeller Karim Benzema Yaklaşmakta Olan Burak Yılmaz.Bu Daha Gercek Olan...

@sarigelinler 
Burak Yılmaz yazacaklarına benzema yazıyorlar beyler saçmalamayın benzemanın ne işi var Türkiye'de.
Ronaldo yazsalar inanacak olan var

@ManciniDayi 
benzema'nın instagramına ve snaplerine baktım. hayalimdeki hayatı tam olarak yasıyor olabilir

@MustafaKR15 
Karim Benzema Beşiktaşa mı geliyor yok artık

@recepbtn7
Artık çok ufak pürüzler kaldı.Yılın transferinde tek sıkıntı Beşiktaş, Madrid ve Benzema cephelerinin henüz transferden haberinin olmaması.

@tufanntufi  
Benzema değilde Ronaldoyu alabilirsek Madridden çok is yapar

Fotospor

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