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  4. 16 Haziran 2017 22:57

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması

Beşiktaş'ın 2. başkanı Ahmet Nur Çebi, son günlerde medyada yer alan Burak Yılmaz konusuna açıklık getirdi.

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması
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Beşiktaş yöneticisi Ahmet Nur Çebi, Beinsports'a transferler ilgili önemli açıklamalar yaptı!

İşte o sözler:

Şenol Güneş ile ilgili ben görevimi yerime getirdim bunu söyleyeyim. Biz hocamızdan memnun olduğumuzu aylar önce söylemiştik ve anlaşmamızı da sağladık çok mutluyuz. Kamuoyunda hocamızın gideceği yönünde dedikodular vardı bundan rahatsız olduk ama bunları aşmayı başardık.

Transfer bitmeden insanları beklentiye sokmamak lazım, bir stoper ihtiyacımız var ilk olarak bunu düşünüyoruz. Fakat takımdan ayrılanlar olursa o zaman yeni oyuncular alabiliriz. Eğer Marcelo giderse yerine oyuncu bakarız.

Burak Yılmaz, çok konuşuluyor ama hiç gündeme gelmedi hiç konuşmadık. Aboubakar, için planlarımızı bizimle kalacağı şekilde yapıyoruz, umarım devam ederiz.

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