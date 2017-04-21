Beşiktaş'tan Galatasaray'a sert cevap !

BEŞİKTAŞ Kulübü 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, UEFA Kupası çeyrek final rövanş maçında Lyon karşısında Türk futbolunun güzel yüzünü Dünyaya gösterdiklerini belirterek "Teknik Direktörümüz Şenol Güneş elindeki oyuncu kadrosunu en iyi şekilde finale hazırladı. Lyon'u geçseydik Stockhholm için final garanti olacaktı. Lyon bizim için erken final oldu. Fakat Lyon maçında sergilenen futboldan çok ahlak ön plandaydı.

Beşiktaş Vodafone Arena Stadında Dünya futbolunu yönetenlere öncelikle 4 önemli mesaj verdi:

1- Avrupa dönsün Lyon'da oynanan maçtan İstanbul'a dönsün taraftarlık nasıl olurmuş görsünler

2- Beşiktaş şu an da en iyi takımı Avrupa'nın en büyük ve güçlü takımları ile dişe diş mücadele etti ve kamuoyuna gösterdi.

3- Güzel futbol yanısıra muhteşem bir stat. Olağanüstü taraftar

4- Beşiktaşlılar üzülmüş olabilirler ama gururlanacakları çok şey var. Onurlu duruşumuz her şeyin önünde geldi.



GALATASARAY NASIL KURTULACAĞINI DÜŞÜNSÜN



Galatasaraylılar bu konularla uğraştıkları için ligdeki konumları bundan kaynaklanıyor. Şu anki durumun psikolojisinden kurtulmak için geçmişteki başarılara sarılıyorlar. Geçmişte yaşanan bu başarılardan hiç bir Türk futbol severin mutsuz olduğunu düşünmüyorum. Bu tür saçma sapan şovlarla uğraşana kadar Galatasaray'ın geleceğini nasıl kurtaracaklarını düşünsünler.